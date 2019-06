Cittadini e prete a Lampedusa dormono all'aperto per la Sea Watch

Lampedusa, 27 giu. (askanews) - Da oltre una settimana le scale della chiesa di Lampedusa sono diventate il giaciglio di un gruppo di persone che, insieme al parroco don Carmelo La Grassa, hanno deciso di dormire all'aperto in segno di solidarietà coi migranti a bordo della Sea Watch, bloccati da due settimane in mare.

"Questa è l'ottava notte che passiamo sul sagrato per dire ai migranti della Sea Watch 'noi siamo con voi, vi aspettiamo, condividiamo in parte un po' il vostro disagio e vogliamo starvi vicino fino a quando anche voi non avrete un porto sicuro, un letto vero, così come non ce l'abbiamo noi in questi giorni'; loro sono i nostri unici interlocutori, non è una protesta la nostra, è un gesto di condivisione e umanità, che vogliamo far nascere in altre persone e tanti ci hanno seguito in altre chiese, cattoliche, protestanti, realtà varie: ogni sera nascono esperienze simili alla nostra".