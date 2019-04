Il Giro delle Fiandre di Bettiol: lo scatto e il trionfo - IL VIDEO (sintesi della gara)

Vincere il Giro delle Fiandre è già di per sé un privilegio riservato a pochi. Se poi il trionfo in una classica monumento coincide con il primo in carriera tra i professionisti, diventa più facile comprendere la portata dell’impresa realizzata da Alberto Bettiol nella mitica corsa belga. Perché neanche nello scenario più roseo probabilmente il corridore di Poggibonsi poteva immaginare che il primo successo tra i prò sarebbe arrivato in solitaria a braccia alzate sul traguardo di Oudenaarde tra due ali di folla. «Ancora non ci credo, gli ultimi sono stati i chilometri più lunghi della mia vita», ha raccontato a caldo, praticamente in lacrime, il ciclista della Ef Education First (LEGGI QUI), scattato coraggiosamente a 18 km dall’arrivo, sul terzo e ultimo passaggio sul Vecchio Kwaremont, senza guardarsi più indietro mentre il gruppetto dei migliori alle sue spalle indugiava su chi dovesse guidare l’inseguimento.