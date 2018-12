A Marrakesh firmato il Global Compact sui migranti, Conte assente

Marrakech, (askanews) - Il Global Compact, patto mondiale sulla migrazione dell'Onu, è stato formalmente approvato alla conferenza di Marrakech, in Marocco, dove sono riuniti i leader e i rappresentanti di circa 150 paesi. Alla conferenza, in programma fino all'11 dicembre, non ha partecipato il premier Giuseppe Conte. Il nostro paese ha annunciato la sospensione della firma del Global Compact in ...