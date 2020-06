Il video Elettra Lamborghini monta i nuovi cavalli e svela la sua passione: "Con loro ho un rapporto speciale"

La passione di Elettra Lamborghini per i cavalli è arcinota. Non solo per anni è stata protagonista di gare anche ottenendo importanti successi, ma la Twerking Queen considera il suo rapporto con i cavalli davvero speciale, anche se non riesce a dedicare loro il tempo che vorrebbe. Spesso e volentieri finiscono per diventare i protagonisti dei suoi video sulle instastorie del seguitissimo profilo Instagram. Come gli ultimi video che ha postato in cui ammette di essere andata a visionare tre nuovi cavallini. "Il rapporto con loro - ha dichiarato in passato l'artista - è un momento soltanto mio. Sono animali sensibili ed intelligenti, mi fanno stare bene. Non a caso esiste l'ippoterapia".