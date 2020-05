A mano a mano, la malinconica canzone di Cocciante rielaborata e resa cult da Rino Gaetano

Si intitola A mano, a mano ed è uno dei più bei brani cantati dal compianto Rino Gaetano. Ma a differenza di quanto credono in tanti, il pezzo non è suo ma di Riccardo Cocciante, inserito nell'album omonimo del 1978. La versione di Cocciante è solo con pianoforte, lenta e particolarmente malinconica, come nel suo stile. Rino Gaetano rielaborò e arrangiò il pezzo di nuovo, facendone un grido struggente, ma forse ancora più intenso e ritmato. Il pezzo è stato utilizzato dal regista Ferzan Özpetek per il suo film Allacciare le cinture che qualche anno fa ha riportato il pezzo di Cocciante, interpretato da Rino Gaetano, all'attenzione generale dopo anni. Ecco chi era Rino Gaetano.