Elena Santarelli si scatena: intensa seduta di allenamento in tenuta super sexy. Guarda il video

Elena Santarelli si scatena in una intensa seduta di attività fisica. La moglie dell'ex calciatore Bernardo Corradi impugna i pesi, alza la musica a tutto volume e suda in tenuta di abbigliamento super sexy. Ginnastica fondamentale per mantenere la sua splendida condizione fisica, ma forse anche per consumare una parte delle energie che inevitabilmente si accumulano durante la quarantena da Coronavirus. La modella e showgirl pubblica il video nel suo profilo Instagram e commenta: "Oggi devo fare solo questo altrimenti rischio di essere una cattiva mamma". Elena sta vivendo questo complesso periodo riservando ancora maggiori energie ai figli che già normalmente sono al centro delle sue attenzioni quotidiane.

