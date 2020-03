Gianna Nannini il video con la figlia Penelope in sala di incisione: la bambina canterà in una sua canzone?

Gianna Nannini in sala di incisione con la figlia Penelope. Il video è stato postato dalla cantante in una sua storia Instagram. Pochi secondi, volutamente con i suoni cancellati.

La bimba indossa le cuffie, batte il tempo con la mano e segue il testo in un computer, mostrando di sapere già perfettamente cosa deve fare. Accanto a Penelope c'è la madre Gianna che le dà i consigli.

Già qualche settimana fa Gianna Nannini aveva postato un video, questa volta anche con sonoro, nel quale cantava in macchina con la figlia. Che si tratti di prove per poter inserire la voce della figlia in un duetto in una prossima canzone?