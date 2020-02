Vento forte su Siena e provincia, codice giallo. Interventi dei vigili del fuoco IL VIDEO

Rinforzano i venti occidentali sulla Toscana e per oggi, 4 febbraio 2020, il transito di un afflusso d'aria fredda di origine polare sta portando forti venti da ovest nord-ovest anche a Siena e nella sua provincia. Per questo la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo nel Senese fino a mezzanotte.

I vigili del fuoco sono già fuori per intervenire su alcune situazioni critiche. Quella più delicata ha riguardato via Grossetana, verso Costalpino dove un albero si è adagiato sulla strada. Nessun danno a persone, per fortuna, anche se un'auto della Tim è stata presa in pieno ed un vetro è andato in frantumi. Il dipendente alla guida, nonostante lo spavento, ha accostato ed ha chiamato subito i soccorsi. Il traffico è stato bloccato, sul posto i vigili urbani ed i pompieri che nel giro di mezzora hanno rimosso l'arbusto e ripristinato la circolazione. Altri interventi sempre a Siena e in alcune zone della provincia dove la situazione viene monitorata costantemente.