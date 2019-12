Paolo Ruffini sarà il mattatore della notte di Capodanno a Siena. Il comico livornese salirà infatti sul palco allestito davanti a Palazzo pubblico per portare in scena dal vivo il suo show "Up and Down", che lo vede impegnato da circa quattro anni insieme alla compagnia Mayor Von Frinzius composta da attori con disabilità. Alla vigilia dell'appuntamento, l'atmosfera è galvanizzata e c'è grande voglia di trascinare, con sorrisi che invitano però alla riflessione, tutti coloro che affluiranno nel cuore della città. Questo è testimoniato anche da un video girato dagli imminenti protagonisti del San Silvestro senese, che si conclude con un canto della Verbena davvero prezioso e divertente.