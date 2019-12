Biscuits, i biscotti alla Nutella della Ferrero vanno a ruba anche a Siena

Siena non è indenne dalla mania per i Biscuits, i biscotti alla Nutella lanciati sul mercato dalla Ferrero. Anche nei negozi della città del Palio non è facile reperire le confezioni, che stanno andando a ruba in tutta Italia. Sabato 30 novembre sotto i nostri occhi tre scatole di confezioni sono state letteralmente "bruciate" dai clienti di un punto vendita del centro. La situazione è un po' la stessa ovunque. Del resto nelle prime tre settimane gli italiani hanno acquistato 57 milioni di biscotti che per la Ferrero significa un fatturato da otto milioni di euro. Raramente un prodotto alimentare ha avuto un successo del genere nel momento del lancio. Se il ritmo di vendita resterà a questi livelli, in un anno il fatturato dell'azienda su questo prodotto dovrebbe toccare i 130 milioni di euro, superando abbondantemente gli 80 previsti.

