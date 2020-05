Primo pomeriggio nel centro storico di Siena, in giro non c'è quasi nessuno. Non ci sono file alla farmacia, qualcuno passa in bicicletta, qualcun altro parla al cellulare ma in Banchi di sopra c'è sostanzialmente il deserto. A un certo punto c'è chi si ferma un attimo, magari torna indietro. Nel silenzio abbastanza diffuso, si sente il suono di un violino. Non è una cosa rara, in tempi normali, quando le note di chitarre, flauti, tamburi e perfino arpe provano a farsi largo tra le parole, i rumori, il traffico della via principale. Questa volta, invece, il canto dello strumento si sente diffusamente, e quasi porta una speranza in un periodo che, malgrado la fase 2, non è certo positivo. Al termine dell'esibizione, applausi di ringraziamento per l'artista di strada che ha toccato il cuore dei senesi.