Dopo i contradaioli dell'Oca, che con il loro canto della Verbena hanno incantato non solo Siena, ma tutto il mondo grazie a un video diventato a dir poco virale, lo spirito di chi cerca nella tradizione e nella propria storia un appiglio per superare il difficile momento del Coronavirus si arricchisce di un'altra perla. Nella Lupa si sente la cadenza un tamburo, suono magari inconsueto in questo periodo, ma reso ancora più suggestivo e struggente dal silenzio che regna intorno. Una gran voglia di normalità, di tufo, di Palio, di atmosfere che adesso sembrano lontane e forse, come teme qualcuno, anche a rischio, ma alle quali aggrapparsi con forza per andare avanti con fiducia fino al termine dell'emergenza.