Ecco l'emozionante video dei maestri e degli allievi dell'Accademia Musicale Chigiana di Siena che cantano l'Inno di Mameli in occasione del 2 giugno, festa della Repubblica. Oltre le distanze, 108 musicisti fra grandi maestri, allievi e collaboratori dell'Accademia uniti in un ensemble planetario per festeggiare la nascita della Repubblica Italiana con il "Canto degli Italiani". "Il video, che ha ricevuto il plauso del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella - scrive la stessa Chigiana - è il nostro migliore augurio di fratellanza e unità ai nostri concittadini, in patria e all'estero, e a tutti coloro che amano e vivono la bellezza dell'Italia".