Sta sollevando un vespaio di polemiche l'intervento dell'assessore alla sanità del Comune di Arezzo Lucia Tanti, che nell'analizzare la situazione della macro area della Usl Toscana sud est ha sottolineato: "Dal sito ufficiale dell'azienda sanitaria risulta che, su tre città, gli ospedali Covid sono due, il nostro San Donato e il Misericordia di Grosseto. Le Scotte no, e onestamente la cosa mi ha sorpreso". Queste dichiarazioni hanno scatenato le reazioni del sindaco Luigi De Mossi, del dg dell'Azienda ospedaliera Valtere Giovannini e anche delle forze politiche. Tanti, però, non torna indietro e chiarisce: "Non metto in dubbio il valore dei servizi offerti a Siena, ed è logico che vengano accolti e curati i malati di Covid. Dico solo che il San Donato è stato spezzettato per far posto a chi è stato colpito dall'emergenza mentre alle Scotte non è successo. Se poi l'altro complesso con il bollino rosso è a Grosseto, significa che in questo caso il baricentro, generalmente senese, non lo è più".

Ascoltiamo la sua intervista integrale