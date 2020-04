Siena, emergenza Coronavirus, Pupo improvvisa siparietto in rete con Andy Bellotti

Andy Bellotti imitatore trasformista di Montepulciano celebre per le sue ospitate tv con Max Tortora, Nino Frassica e collaborazioni con Fiorello in questo momento difficile cerca con i suoi tanti personaggi di distrarre le persone dalla routine quotidiana. Domenica con Enzo Ghinazzi in arte Pupo sul profilo instagram del noto cantante si è creato un simpaticissimo siparietto in cui Andy Bellotti ha cantato con voce identica alla voce di Pupo Gelato al cioccolato e facendo l'imitazione di Cristiano Malgioglio spruzzandosi al momento del colore bianco per creare il famoso ciuffo di Cristiano e mettendosi degli occhiali a forma di cuore. Pupo ridendo a crepapelle ha detto che finito questo momento gli farà piacere incontrare il grande imitatore Andy su un palco perché no duettando insieme.