Siena, emergenza Coronavirus, l'Azione cattolica ragazzi realizza un video per invitare tutti a rimanere in casa per limitare il contagio da Covid-19. Un messaggio di speranza lanciato dall'Acr della Diocesi di Siena, Colle Val d'Elsa e Montalcino con un video che ricorda l'importanza di rimanere a casa in queste settimane. "Stiamo a casa con gioia" con la speranza di tornare presto ad uscire e a riprendere le normali attività della vita quotidiana di ognuno di noi. L'arcivescovo di Siena, Paolo Lojudice, ha invocato l'intercessione di Santa Caterina per superare questo drammatico momento a causa della pandemia.

L'arcivescovo invoca l'intercessione di Santa Caterina