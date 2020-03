Siena, emergenza Coronavirus, in coda per entrare alla Posta e al supermercato: guarda il video

Emergenza Coronavirus, persone in coda a Siena per entrare alla Posta o nei supermercati. Nel breve video ripreso venerdì 27 marzo intorno alle 11 si vedono persone in attesa davanti all'unico ingresso lasciato aperto della Posta. Stessa scena all'ingresso del supermercato Conad. Persone fuori casa con e senza mascherina anche per la difficoltà di reperimento di quest'ultime. Per le vie del centro storico anche una pattuglia della polizia municipale che continua la sua attività di controllo delle autocertificazioni per far rispettare: in questi giorni sono stati utilizzati anche sette droni per avere un maggiore controllo su quanto accade in città.