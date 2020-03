Emergenza Coronavirus, controlli aerei della Guardia di Finanza per controllare gli spostamenti delle persone

Emergenza Coronavirus, controlli dall'altro della Guardia di Finanza.

"In queste ore di grande apprensione in Italia per via dell'emergenza internazionale sanitaria dovuta all’espansione dei casi di contagio da Coronavirus in tutto il mondo - spiegano le famme gialle senesi - abbiamo intensificato i controlli in tutta la provincia finalizzati a prevenire qualsiasi comportamento che possa rivelarsi non conforme alle misure di contenimento del contagio previste dall’ultimo decreto governativo del 23 marzo scorso, anche con l’ausilio di unità aeree. In tale contesto operativo, in questi giorni è stata data attuazione ad uno scambio sinergico tra la componente territoriale del corpo e quella aeronavale (Sezione aerea di Pisa) che ha consentito, sfruttando le reciproche competenze, la ricognizione aerea del territorio della Provincia di Siena attuata con mirati sorvoli operativi, volti ad individuare coloro i quali tendono a non fare proprie le nuove regole della socialità imposte dal fenomeno emergenziale. Si è attuato un più concreto e circostanziato controllo economico del territorio attraverso il monitoraggio degli spostamenti delle persone, sia in ambito comunale che extracomunale, acquisendo le autocertificazioni dei cittadini controllati, monitorando lo spostamento delle merci, ma nel contempo fornendo indicazioni ed ausilio a chi si è rivolto agli operatori per un qualsiasi problema".