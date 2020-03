Siena, emergenza Coronavirus, la polizia municipale utilizza i droni per i controlli. Guarda il video

Emergenza Coronavirus, la polizia municipale di Siena utilizza 7 droni messi a disposizione dalla Misericordia di Siena per controllare dall’alto la città e intervenire prontamente, con la pattuglia dedicata della polizia municipale, là dove si registrano assembramenti, o azioni vietate da quanto disposto dal Governo e dalle varie ordinanze sindacali emesse in questi giorni dal sindaco Luigi De Mossi per evitare contagi da Covid-19. Nelle immagini i primi decolli dei droni. Con questi 7 droni sarà infatti molto più efficiente controllare tutto il territorio comunale in breve tempo, coadiuvando così il personale della municipale nelle azioni di sorveglianza e repressione.

