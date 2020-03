Coronavirus, Siena si fa coraggio con la forza delle sue tradizioni. Video da brividi della marcia del Palio

Una notte davvero speciale quella di domenica 15 marzo, una notte che Siena non dimenticherà. Una città che forte delle sue tradizioni risponde all'emergenza Coronavirus mostrandosi unita più che mai. Così alle 21 la colonna sonora di Siena è stata la marcia del Palio. In tutti i 17 rioni, ma anche nell'immediata periferia, i sensei si sono affacciati alle finestre per dare e farsi coraggio. Una città che nonostante le pesanti restrizioni per arginare il contagio del virus ha voluto ancora una volta dimostrare di saper reagire trovando la forza in quei valori che uniscono tutte le contrade. Oggi in Toscana i decessi sono stati dieci.