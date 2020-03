Coronavirus, Siena spettrale: una Piazza del Campo surreale alle 21.30.

Emergenza coronavirus, ancora immagini di una Siena spettrale. Banchi di Sopra deserta e una Piazza del Campo completamente vuota poco dopo le 21 sono la riprova di come in queste ore i senesi abbiano con senso di responsabilità adottato le misure di sicurezza del governo. Una città vuota e silenziosa come nessuno aveva mai conosciuta. Solo l'inizio di un lungo cammino che se tutto andrà bene terminerà i primi giorni di aprile. Al momento la risposta dei senesi è stata di grande serietà, senso civico che facilita il lavoro di chi deve controllare in queste ore il rispetto dell'ordinanza del governo.