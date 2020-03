E’ partita ufficialmente l’avventura di Siena città europea dello sport 2021. A dare il via ci hanno pensato, nella suggestiva cornice della sala delle Lupe di palazzo comunale, il coordinatore dell’iniziativa Guglielmo Ascheri, il sindaco Luigi De Mossi, gli assessori della giunta e i rappresentanti dei vari enti che fanno parte del comitato promotore. Per l'occasione è stato proiettato un video emozionante che ha abbracciato i vari atleti senesi, come Matteo Betti, Yohannes Chiappinelli, Alice Volpi, i giocatori della Robur, della Mens Sana, della Emma Villas, della Ego Handball e della Polisportiva mensanina. Insomma, sportivi professionisti ma anche molti amatori. Tra le idee allo studio c'è quella di far disputare a Siena nel 2021 le finali nazionali del Baskin, disciplina nella quale il Costone è campione europeo, e un progetto per realizzare un’area sportiva con materiale riciclabile.