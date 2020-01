Missione compiuta. La famiglia di pellegrini francesi che all'inizio del mese di dicembre aveva suscitato simpatia e curiosità a Siena, ha raggiunto Roma, meta del suo viaggio. I due medici poco più che trentenni Niels ed Elise Payelle, insieme ai loro figli Martin (6 anni), Loup (4) e Augustine (2), sono partiti da Bordeaux a metà maggio, percorrendo tutto il sud della Francia a piedi, scortati dai loro due asinelli. In Italia sono passati da Torino, Vercelli, l’Emilia e sono arrivati in Toscana percorrendo la via Francigena. Dopo aver incantato Siena, hanno proseguito verso l'Umbria, fermandosi ad Assisi e proseguendo poi, un passo dopo l'altro, fino alla città eterna, dove sono arrivati il 17 gennaio e il 21 stati ricevuti da papa Francesco. "Saluti a tutti gli amici conosciuti nel nostro percorso", hanno fatto sapere i viandanti d'Oltralpe. La loro è stata proprio una grande impresa.