Cinghiali, volpi e animali selvatici in una animata notte nel bosco alle porte di Siena. Un video virale

Un'animata notte in un bosco alle porte di Siena. Il video è stato realizzato da Michele Rossi, fotografo senese che predilige gli scatti sulla natura, utilizzando un impianto di fototrappole installate in un bosco poco fuori la città per una notte.

Cinghiali, volpi e animali selvatici di ogni specie si aggirano nella zona ripresa concedendo uno spaccato di vita notturna particolarmente movimentata. Le specie convivono in un habitat a loro perfettamente congeniale.

Quello che fa riflettere è che in una piccola zona e in un orario ristretto, possano apparire così tanti animali. E trattandosi di un bosco a poca distanza dalla città, si capisce come sia possibile che poi, durante il giorno, questa selvaggina migri verso i luoghi abitati alla ricerca di cibo.