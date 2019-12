Grande successo per lo spettacolo di luci del videomapping che trasforma il palazzo pubblico di Siena in uno schermo magico che sabato 14 dicembre, alla "prima" assoluta, ha introdotto il numeroso pubblico, presente in piazza del Campo, in un mondo incantato fatto di colori, montagne, suoni, un trenino, pupazzi di neve e, ovviamente l'immancabile saluto di Babbo Natale. Il tutto fa parte delle manifestazioni organizzate dall'amministrazione comunale per le festività, un programma intenso che regala nuovi appuntamenti ogni giorno, suscitando approvazione e gradimento, ma anche polemiche per la presenza in piazza del Campo di una struttura temporanea al cui interno si trova la strumentazione elettronica che serve allo spettacolo delle proiezioni in 3D. Non tutti l'hanno gradita.

