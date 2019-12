Primo giorno da ricordare per il Mercato nel Campo che, dopo un inizio mattutino un po' al rallentatore a causa della pioggia, è cresciuto di tono con il passare delle ore, fino a registrare una grande affluenza nel tardo pomeriggio, con tanta gente presente e le bancarelle prese d'assalto da chi voleva un assaggio delle eccellenze gastronomiche, un consiglio o una spiegazione prima di acquistare i prodotti in esposizione. Gli esercenti, selezionati per offrire la massima qualità di cibi, bevande e lavori di fine artigianato, provengono da tutto il territorio senese, ma anche da quelli vicini. Ha fatto particolarmente piacere, per esempio, rivedere volti noti provenienti dall'Umbria, già protagonisti, sempre in piazza del Campo, di "Siena per", il mercato che dal 31 maggio al 2 giugno ha dato spazio ai produttori di Norcia, Amatrice, San Ginesio e altri luoghi colpiti dal terremoto, che invece di abbattersi hanno deciso di puntare ancora di più sui tesori della loro terra e hanno portato con sé il ricercato aglio nero, i salami di cervo e altre perle della tradizione.

