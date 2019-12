Natale a Siena, giochi di luci nel centro storico con il videomapping. Gli auguri di Enzo Iachetti

Inaugurate sabato 7 dicembre le proiezioni luminose del videomapping: tecnica che permette di dipingere con le luci le superfici e le pareti degli edifici. Il primo abito luminoso, a tema natalizio dedicato ai più piccoli, vestirà il Palazzo delle Poste in Piazza Matteotti e, si replicherà l’8, il 13, 14, 15 dicembre, e dal 20 al 6 gennaio alle 17 e alle 19. Il 14 dicembre, alle ore 18, invece, la luce sarà protagonista di effetti 3D sul Palazzo Comunale in Piazza del Campo. Anche in questo caso il tema sarà dedicato al Natale, con replica alle 20. Il giorno successivo: il 15 dicembre alle ore 16.50 ad ouverture del concerto di auguri organizzato dall’associazione culturale Music Ensemble che vedrà la partecipazione di un coro formato da 600 bambini delle scuole senesi e la presenza dell’artista Enzo Iacchetti, alle 20, un altro videomapping che, grazie ad una nuova texture, cambierà pelle a Palazzo Pubblico. Lo stesso accadrà dal 20 al 26 dicembre alle ore 18 e alle 20. Facciate animate che non smetteranno di vivere di vita propria. I riflettori, infatti, non si spegneranno mai: negli intervalli di videomapping 3D avranno luogo proiezioni di giochi di luce. La stessa magia delle feste che rivive nel “Villaggio di Natale” alla Lizza. Un luogo incantato per i bambini, che ha già registrato un grande successo, in cui respirare le atmosfere della Lapponia in compagnia di Babbo Natale e dei suoi aiutanti elfi. Un paese dei divertimenti animato di giochi e giostre e dell’immancabili pista del ghiaccio che resterà fino all’8 gennaio. Il programma di “Natale a Siena” si svolge in collaborazione con Camera di Commercio Arezzo-Siena, Estra Spa, Etruria Retail e con il contributo di Banca Monte dei Paschi di Siena.