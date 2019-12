Circa duemila persone, in piazza Duomo a Siena per il raduno delle Sardine, la manifestazione anti Lega. Diversi cartelli in vista "Siena non si lega", frasi di De André, fino ad arrivare a qualche canto e slogan.

Questa la risposta, per la verità inferiore alle attese (si era parlato anche di cinquemila partecipanti) almeno all'inizio della manifestazione, di Siena e della provincia alla "chiamata" del movimento che sta riempiendo le piazze di Italia.

La manifestazione si è svolta nella giornata di oggi, venerdì 6 dicembre.

Alessandro Lorenzini