Siena, il rullo dei tamburi delle contrade nella città illuminata per il Natale

Il rullo dei tamburi che rientrano nelle contrade dopo la celebrazione della festività del Santo Patrono, Sant'Ansano, al Duomo. Suggestivo il passaggio delle comparse nelle strade con le luminarie natalizie appena accese. Ad accendersi per prima è stata la grande stella cometa in piazza del Duomo, mentre in Piazza Salimbeni la Banca Monte dei Paschi ha illuminato l'albero di Natale.

L'inizio dell'anno contradaiolo è molto sentito in tutti i rioni. Quasi tutte le contrade hanno organizzato brindisi beneaugurale. Adesso, per qualche mese, tamburi e bandiere saranno riposte nei locali della contrada, per poi tornare a sventolare in primavera, con il Valdimontone ad aprire la stagione delle feste titolari.