Banca Mps, l'ormai ex presidente Stefania Bariatti saluta e se ne va Il video

Cambio di guardia alla guida di Banca Monte dei Paschi dove questa mattina, 18 maggio, l'assemblea ha approvato il bilancio e nominato il nuovo consiglio di amministrazione. La presidente ora è Maria Patrizia Grieco e prende il posto di Stefania Bariatti. Al termine dei lavori, che si sono svolti in via telematica, Bariatti ha lasciato Rocca Salimbeni ed ha preferito non parlare con i giornalisti. Nei giorni scorsi si era detta rammaricata per la sostituzione. Considerando che l'amministratore delegato sarebbe certamente cambiato, visto che Marco Morelli aveva annunciato che non sarebbe rimasto, credeva che potesse essere lei a rappresentare la continuità. Il governo evidentemente ha fatto scelte diverse.