Siena, la statale Cassia sprofonda nel torrente Paglia circolazione interrotta. Proclamato stato di emergenza

Il crollo di un tratto della statale Cassia, ha provocato l'interruzione in entrambi i sensi di marcia, tra Abbadia San Salvatore e Radicofani, in provincia di Siena, dell'importante via di comunicazione.

Intorno alle 8,20 ha ceduto il tratto della statale tra Abbadia San Salvatore e Radicofani, ed è sprofondato nel torrente Paglia. A provocare il crollo è stato il maltempo e l'ingrossamento del corso d'acqua.

La strada è interrotta e anche le strade provinciali intorno versano in condizioni di difficoltà.

A comunicare ufficialmente quanto avvenuto è stato il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi con un post su Facebook, annunciando che "oggi stesso ho deciso di proclamare lo stato d'emergenza e lunedì faremo un summit con Anas, Provincia e Comuni, e dipartimenti regionali. Faremo tutto il possibile per risolvere il problema e ridurre i disagi".