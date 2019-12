Firenze, crollo di un muro a Montelupo Fiorentino: il video del cedimento

Ecco il video del crollo: le prime immagini del cedimento del muro a Montelupo Fiorentino. Immagini riprese dai vigili del fuoco arrivati sul posto dopo il crollo. I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Empoli e Firenze Ovest sono intervenuti poco prima delle 24 del 10 dicembre a Montelupo Fiorentino, in via Marconi, per il crollo di un muro di contenimento. Nel crollo sono rimaste coinvolte alcune autovetture, la preoccupazione e che all'interno delle auto possano esserci delle persone. Le squadre dei vigili del fuoco stanno verificando se ci siano persone sotto le macchine. Sul posto unità cinofile. Si stanno dirigendo sul posto anche unità Sarp (sistemi aeromobili pilotaggio remotol) dei vigili del fuoco. Ancora da stabilire le cause del crollo del muro di contenimento.