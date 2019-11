Natale a Siena, arrivato il grande albero davanti alla Banca Monte dei Paschi

E' stato posizionato il grande albero di Natale che ogni anno viene sistemato davanti alla sede centrale della Banca Monte di Paschi di Siena. Nelle prossime ore sarà addobbato regalando alla città un'atmosfera unica. Clima di feste che a Siena già si respira da qualche giorno. “Villaggio di Natale” e del “Paese dei Divertimenti” con le bancarelle in piazza Matteotti, nei Giardini della Lizza e in piazza Madre Teresa di Calcutta per tutto il periodo natalizio. La casa di Babbo Natale, la pista di pattinaggio, mercatini e molte altre fantastiche attrazioni incanteranno grandi e piccini. Dal primo dicembre si accenderanno le luci di Natale. La grande novità 2019 sarà, infatti, “Uno spettacolo di luci”, proiezioni luminose, videomapping e tantissime nuove luminarie che renderanno speciale e ancora più magica l’atmosfera in tutto il centro storico.