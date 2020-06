I vigili del fuoco del Comando di Siena questa mattina, 10 giugno 2020, sono intervenuti intorno alle 6.50 a Siena, in via Colleverde, per prestare soccorso a un animale. Per la precisione, si trattava di un cane che era rimasto incastrato in una ringhiera e non riusciva più a liberarsi. Gli uomini della squadra mandata prontamente sul posto, appena giunta la richiesta di aiuto, sono riusciti a toglierlo dalla scomoda posizione, per la soddisfazione dello stesso cane e il sollievo della sua proprietaria, che ha seguito da vicino le operazioni e si è vista restituire il suo amico a quattro zampe incolume.