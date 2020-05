Alvalenti, noto umorista, vignettista, disegnatore e artista di Siena, ormai si è trasferito a Malta, ma ha sempre la sua città nel cuore. Il periodo di isolamento lo ha vissuto sull'isola, ma l'idea che la fase 2 sia finalmente cominciata lo ha talmente rallegrato da spingerlo a inviare un video in cui danza e gioisce per "Un lunedì speciale". Le circostanze non gli permettono di essere in via di Beccheria in questo giorno così particolare, dove anche la sua famosa Humor Gallery ha riaperto i battenti, ma il modo di essere presente con la mente e con il sorriso lo ha trovato lo stesso, mentre in "bottega" c'è sua figlia Luna, come sempre da qualche anno a questa parte.