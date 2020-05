Il trasformista Bellotti imita Gianna Nannini in diretta e lei lo elogia: "Bravo, ti mando in tour al posto mio"

Simpatico siparietto sulle frequenze di Rtl 102.5 all'interno del programma The Flight condotto da Fabrizio Ferrari e la Zac. Ospite in diretta telefonica, Gianna Nannini ha parlato a tutto tondo di se stessa, confessando che il periodo di isolamento a causa del Coronavirus le ha restituito la “calma necessaria a studiare il pianoforte. Per suonare e cantare contemporaneamente bisogna lavorare molto, io di solito canto con una band rock, ma la mia carriera è iniziata esibendomi piano e voce”. Tra un argomento e l'altro, sono state raccolte le chiamate di chi voleva parlare con la primadonna senese. Tra coloro che sono andati in diretta, anche il trasformista di Montepulciano Andy Bellotti, che lei ha salutato così: "Un compaesano, bene bene". L'artista ha fatto la sua imitazione, ricevendo i complimenti dei due conduttori in studio e di "Giannissima", che gli ha detto: "Parli proprio come me: non si capisce niente di quello che dico. La tua R è molto rock and roll. Bravo, quasi quasi ti mando in tour al posto mio". Un paio di minuti di puro divertimento per tutti.

