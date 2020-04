Gianna Nannini canta su Facebook "Sei nell'anima" ma è l'imitatore Andrea Bellotti

In queste giornate, con la gente chiusa in casa per paura del Coronavirus e per adempiere agli obblighi imposti dai decreti ministeriali, il giovane poliziano Adrea Bellotti in arte Andy, sta riscuotendo un discreto successo con le sue performance sul proprio profilo Facebook. L'imitatore trasformista, che di recente ha anche partecipato al film sulla vita di Alberto Sordi prodotto dalla Rai, fa le imitazioni di numerosi personaggi dello spettacolo e della politica, in particolare i suoi cavalli di battaglia: Gianna Nannini, Malgioglio, la Vanoni, papa Ratzinger e l’ex magistrato Di Pietro. Spesso si può assistere anche a brillanti siparietti in collegamento con il cantante Pupo. Nelle schiere dei suoi fan anche molti anziani, a cui regala un sorriso in un periodo non facile e un invito ad andare avanti e a guardare con fiducia al futuro.