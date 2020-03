Coronavirus: foto, messaggi, aperitivi virtuali e dirette Facebook. Giacomo Vigni fa emozionare tutti

I socialnetwork stanno svolgendo un ruolo primario di comunicazione in questo periodo di emergenza Coronavirus che sta costringendo gli italiani a rimanere in casa. In molti sfruttano le numerose applicazioni per lanciare messaggi, giochi, catene divertenti come postare foto personali di 20 o 30 anni fa fino a veri e propri aperitivi virtuali con gli amici con cui non è più possibile trascorrere insieme qualche minuto al ristorante o al bar. C’è chi utilizza internet anche per lanciare comunicazioni utili, far veicolare immagini particolari e bellissime della città, informarsi attraverso le piattaforme di professionisti come giornali, tv e blog. Sono in tanti, poi, ad organizzare le dirette come quelle istituzionali del sindaco di Chiusi, Juri Bettollini, oppure quelle del nostro giornalista Alessandro Lorenzini che ha mostrato e mostra ogni giorno Siena nella rubrica “Visioni della città”. In tantissimi si collegano con l’imprenditore Antonio Degortes che ogni sera, alle 19, si diverte a dialogare e a commentare le notizie del giorno nell’appuntamento social “Si fa pe' scherzà”. Alcune palestre di Siena offrono lezioni via Instagram e Facebook, il poeta Luciano Valentini ogni domenica recita una poesia, gli scrittori ed ex docenti Duccio Balestracci e Mario Ascheri offrono scritti davvero belli ed interessanti su cui riflettere così come molto seguita è la rubrica della storica Maura Martellucci con le sue "Pillole quotidiane di storia senese" insieme a Roberto Cresti. Ma chi ha ottenuto un successo strepitoso è stato Giacomo Vigni, ex consigliere comunale di Siena, che attraverso “I consigli di Giakhy” è riuscito a calamitare in ognuna delle cinque puntate fino ad ora svolte, migliaia di visualizzazioni e centinaia di consensi (vi offriamo il video molto toccante e bello sull’empatia). E’ vero che in questa emergenza le tensioni, l’ansia ed il panico contro un evento imprevisto ed impensabile hanno generato disorientamento e paure del presente e per il futuro, ma è pur vero che la reazione è stata anche quella di aver aperto nuove strade, opportunità e una riflessione a ripensare alla nostra idea di convivenza globale. Soprattutto, come ha detto Chiara Giaccardi, ordinario di Sociologia dei processi culturali e comunicativi presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, “a ridare un senso a cosa significhi vivere oggi, essere persone oggi nell'epoca della globalizzazione e anche della globalizzazione dei virus”.