Carlton Myers, ex stella azzurra del basket (nonché portabandiera alle Olimpiadi di Sidney 2000) ed ex giocatore della Mens Sana Siena nella stagione 2004/2005, ha postato un video carico di significati e di speranza sul proprio profilo Facebook. Il "molleggiato", indossando le canotte che ha difeso in Italia (nell'ordine, anche se non cronologico della sua brillante carriera, quelle della sua Rimini, della Fortitudo Bologna, di Pesaro, della Mens Sana e di Roma), gioca da solo in un cortile e sbaglia canestri a ripetizione, ribadendo però ogni volta che la città appena rappresentata non si arrende e chiedendo "Sapete perché?". Alla fine, con la casacca della Nazionale, riceve un assist e fa centro, si gira è fornisce la risposta ai quesiti lasciati in sospeso: "Perché l'Italia non si arrende".