In questo momento di forte difficoltà che coinvolge anche i musei e gli istituti culturali di tutto il Paese, è necessario dare ognuno il proprio contributo per rafforzare il senso di comunità, pur nella responsabilità e nel senso civico.

Ecco perché la Fondazione Musei Senesi ha lanciato una "sfida social", una "challenge" per coinvolgere tutto il pubblico e le comunità locali in un momento di partecipazione diretta, ognuno dalla propria casa.

La sfida si intitola "Al museo come a casa" ed è un invito a raccontare le storie legate agli oggetti che conserviamo gelosamente nelle nostre abitazioni, interpretate come piccoli musei dei nostri ricordi personali. Del resto, i musei contemporanei stanno cambiando volto. Come teorizza Orhan Pamuk, autore de "Il museo dell'innocenza", i musei devono raccontare le storie del quotidiano in cui ognuno di noi può riconoscersi e devono avere una dimensione intima e accogliente.

Adesso per tutti noi vale #iorestoacasa.. ma proprio da lì, dalle vostre case, potete raccontare le vostre storie. Cos'è che conservate in casa come un pezzo da museo? Di cosa non riuscireste a privarvi? Cosa osservate per sentire la bellezza? Cosa mostrate con orgoglio agli amici?

Raccontateci la vostra "opera d'arte domestica".

Il via lo dà Elisa Bruttini, direttore scientifico della Fondazione Musei Senesi.