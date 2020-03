Messaggi di speranza partono anche dalle stanze antiche e storiche del Costone. In questi giorni di emergenza per il Coronavirus, l'oratorio che si trova nella Selva e domina Fontebranda ha affidato ai social network un video in cui ripercorre il proprio cammino e i propri luoghi, con una frase in apertura che recita "La storia è con noi e lo sarà per sempre". A seguire, immagini tratte dall'archivio che riportano indietro nel tempo, con i volti del fondatore, monsignor Nazzareno Orlandi, dei tanti ragazzi che sono passati attraverso le esperienze dei campi estivi, le squadre che hanno difeso i colori gialloverdi, i dirigenti di ieri, ma anche quelli di oggi, per poi spostarsi al palasport di Montarioso, dove le formazioni maschile e femminile, oltre alle giovanili, continuano a tenere viva una tradizione che, in questo periodo, può anche rivelarsi uno stimolo ad andare avanti perché i tempi migliori torneranno.