Consiglio comunale a porte chiuse questa mattina, giovedì 5 marzo: l'allarme Coronavirus ormai imprime il suo marchio su tutti gli appuntamenti, ma non per questo la vita cittadina di ferma. In apertura di seduta, il sindaco Luigi De Mossi ha avuto parole di elogio per tutti i presenti sui banchi di Palazzo pubblico. "Questo appuntamento - ha detto - ha anche il significato di dire che la città non si vuole e non si deve fermare, certo attendendosi alle precauzioni del caso e con tutti i vincoli che il Governo ci impone. Vuole essere anche un segnale di attenzione, ma vogliamo allo stesso tempo dimostrare tutti insieme che noi non ci fermiamo. Non siamo disposti a cedere alla paura".