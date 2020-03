La guardia di finanza provinciale, nel corso di controlli per contrastare la vendita di prodotti non certificati e gli ingiustificati rialzi dei prezzi, ha scoperto a Siena un distributore di carburante che aveva, su un tavolino, appositamente allestito, disinfettante e soprattutto mascherine di protezione senza indicazione della cifra a cui venivano smerciate. Pur facendo parte di confezioni da 10 pezzi (che normalmente costerebbero tra i 10 e i 20 euro), venivano date via singolarmente a 8 euro l'una, un prezzo evidentemente sproporzionato rispetto al normale valore del periodo antecedente l’emergenza sanitaria. Al titolare dell'impianto è stata applicata una sanzione per aver posto in vendita merce senza indicazione del prezzo. Tutte le mascherine sono state sequestrate, anche perché risultavano prive delle istruzioni e delle precauzioni d’uso, nonché delle specifiche relative alle finalità di utilizzo, tutti dati presenti nella confezione originale, ma non nei singoli oggetti venduti.