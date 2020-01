Al termine dell'intervento richiesto dal Comune di Siena per l'odore di gas proveniente dai bottini che si avvertiva, con ripercussioni anche nella zona del palasport dove si sono registrate fuoriuscite di fumo, i vigili del fuoco del comando provinciale escono dal sottosuolo in piazza del Campo e confermano, sia con le parole che con il loro atteggiamento tranquillo, che non c'è motivo di allarmarsi perché la situazione è sotto controllo. La presenza di un corpo così amato e rispettato ha destato grande curiosità tra i cittadini che affollavano il cuore della città. Tanti si sono avvicinati per chiedere informazioni, ricevendo notizie puntuali ed esaustive. Al termine della mattina, i vigili del fuoco sono tornati in caserma con i propri mezzi.