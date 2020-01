Siena, Gianna Nannini in metropolitana a Londra. La cantante assicura: "Solo per registrare". Il video

Promessa mantenuta. Gianna Nannini pochi giorni fa aveva detto che si era trasferita definitivamente in Italia, e che avrebbe fatto la spola con Londra solo per registrare. E così, sul profilo ufficiale, la cantante si mostra in metropolitana, con un look che non passa inosservato, ma avverte che la sua permanenza a Londra è solo per un giorno: "Faccio andata e ritorno, resto qua solo per un giorno".

Gianna Nannini ha detto di essersi nuovamente trasferita in Italia su richiesta della figlia Penelope, che adesso ha nove anni. Ma dovendo preparare al meglio la sua tournée, ha necessità di utilizzare la sua sala di registrazione, che resta nella capitale inglese.