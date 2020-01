Siena, il video del coniglio Cotoletta che passeggia per la città e si mette in posa per farsi fotografare

Si chiama Cotoletta ed è un coniglio domestico che il suo proprietario porta a spasso per la città. Un coniglio vanitoso, che si mette in posa quando vede che i passanti gli scattano le foto.

E' frequente vedere il coniglio Cotoletta a passeggio per le vie del centro, spesso anche con travestimenti originali. Per Natale ha indossato il vestito da Babbo Natale e si è messo in posa anche con i turisti.

Cotoletta non si spaventa mai, anzi si avvicina volentieri ai passanti incuriositi e socializza anche con i bambini. Quando poi è stanco delle troppe attenzioni, si fa prendere in braccio dal proprietario, che lo coccola con affetto.