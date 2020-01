La lunga notte del Capodanno a Siena si è spenta solo alle prime luci dell'alba. I fari si sono accesi in un crescendo che è culminato nel travolgente show di Paolo Ruffini e dei suoi ragazzi di Up and Down. Dopo il brindisi di mezzanotte, la scena è stata tutta per gli 80 Febbre, il noto gruppo di dj senesi capaci di far ballare tutti ogni volta che accendono microfono e consolle. La risposta della piazza è stata la stessa di tutte le estati nei loro tour nelle Contrade, solo che questa volta le dimensioni del pubblico erano ben più rilevanti. Tutti con la voglia di divertirsi grazie la musica di ogni genere e tempo sprigionata dall'area davanti al Palazzo Pubblico.