Siena, in Piazza del Campo si rivive l'antico mercato medievale

E' tutto pronto a Siena per l'edizione 2019 del Mercato nel Campo, l'ormai tradizionale appuntamento che fa rivivere, in Piazza del Campo, l'antico mercato medievale. Prodotti gastronomici e della tradizione culturale senese e non solo, domani e domenica rivivranno all'interno di una delle piazze più belle del mondo.

Il Mercato nel Campo è frutto di uno studio storico, che ha promosso dall'amministrazione comunale di Siena e ogni anno attira migliaia di visitatori nel centro storico della città. Quest'anno, come attesa novità, farà la sua apparizione anche il treno a vapore.