Renato Zero scatenato con i fan: "Bisogna darsi appuntamento anche per..."

"Siamo ridotti così. Ormai bisogna darsi un appuntamento anche per...". Uno scatenato Renato Zero ringrazia i fans a modo suo durante il secondo concerto di Firenze in un Nelson Mandela Forum gremito da un pubblico emozionato e scatenato, venerdì 15 novembre. Il tour di Renato Zero andrà avanti fino alla fine del mese di gennaio, toccando praticamente tutta Italia. Numerosi spettacoli sono già sold out da parecchie settimane. Il concerto, che prende il nome dall'ultimo album "Zero il folle", è un vero e proprio spettacolo con scenografie curatissime in ogni dettaglio e ripetuti cambi di costume, come del resto il cantautore romano ha ormai abituato il suo pubblico da anni.

Guarda anche Renato Zero: Roma come una madre, brutto vederla così