Maxi frode, sequestri anche sull'Amiata GUARDA IL VIDEO

Un imprenditore noto nel reggiano è accusato di aver ottenuto oltre 150mila euro di finanziamenti dalle Regioni Emilia Romagna e Toscana fornendo false generalità attraverso documenti vidimati dai Comuni ma sui quali appariva camuffato con parrucche ed occhiali. Gli agenti della squadra mobile di Reggio Emilia hanno scoperto la truffa muovendo i passi da una inchiesta su un giro di prostituzione. Il protagonista della vicenda opera nel settore delle energie alternative e dell'agroalimentare in varie zone, fra cui Abbadia Salvatore, in provincia di Siena, e adesso è indagato per truffa ai danni dello Stato. L'indagine condotta dalla questura di Reggio Emilia ha portato il giudice a disporre un sequestro di vari beni immobili anche in Toscana dove hanno operato gli agenti della Questura di Siena.